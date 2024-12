Calvados. Trafic de drogue démantelé, 8 personnes interpellées et 10kg de résine de cannabis retrouvés

C'est la fin d'une enquête qui aura duré presque un an. Le 25 janvier 2024, la brigade de recherches de Deauville a été sollicitée concernant un important trafic de stupéfiants sur le secteur de la Côte Fleurie. C'est une personne arrêtée pour conduite sous l'emprise de stupéfiants qui lance toute cette enquête, car elle transportait 200 grammes de cocaïne sur elle et qu'elle a déclaré avoir fait une livraison au domicile d'un couple à Blonville-sur-Mer.

Plusieurs personnes interpellées et des kilos de drogue retrouvés

Après plusieurs mois d'écoute et de surveillance, sous le contrôle du parquet de Lisieux, huit personnes ont été identifiées, ainsi qu'une vingtaine de consommateurs. Mardi 10 décembre, les interpellations des 8 mis en cause se sont déroulées à Deauville, Trouville-sur-Mer, Touques et Hérouville-Saint-Clair ; ils ont tous été placés en garde à vue dans un premier temps.

Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont découvert un véhicule, trois armes de poing, 21 000€ en liquide, mais aussi 75g d'herbe de cannabis, 5g d'héroïne, 350g de cocaïne représentant une valeur à la revente de 17 500€ et 10kg de résine de cannabis, soit 100 000€ de valeur à la revente.

Cinq jugés en comparution immédiate

Rapidement, les 8 individus ont été présentés à la procureure de la République de Lisieux, et ils devront répondre de leurs actes devant la justice. 5 d'entre eux ont été présentés et jugés en comparution immédiate. Parmi eux, 4 ont demandé un renvoi fixé au 10 février 2025. Dans l'attente, 3 sont incarcérés et un est placé sous contrôle judiciaire. Pour le 5e mis en cause jugé immédiatement à sa demande, le tribunal a prononcé 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Les consommateurs, quant à eux, se verront notifier des peines individualisées.