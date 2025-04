Le Havre. La tiktokeuse Camille la danseuse lance sa marque de vêtements et sort un livre sur le harcèlement

Elle est l'une des stars des réseaux sociaux : Camille Stengel. Cette Havraise d'origine est plus connue sous le nom de Camille la danseuse. Avec ses presque 9 millions d'abonnés sur TikTok, elle a déjà collaboré avec Gad Elmaleh et a participé à Danse avec les Stars en 2022.

Samedi 19 avril, elle a lancé sa propre marque de vêtement au théâtre Le Normandy du Havre. Une gamme qu'elle veut à son image. "C'est important de me sentir bien dans mes vêtements quand je danse. J'adore les vêtements. C'est du streetwear avec des tee-shirts, des brassières, des leggings, des sweats et des oversizes."

Un livre pour raconter sa vie

Camille la danseuse est aussi en pleine écriture d'un livre. Elle y raconte son histoire et sa lutte contre le harcèlement. "La danse est arrivée dans ma vie à la suite d'un drame, le suicide de ma grand-mère quand j'avais 9 ans et le harcèlement scolaire que j'ai vécu pendant 7 ans." C'est l'occasion pour la Havraise de presque 25 ans de tirer un bilan de sa vie tout en apportant des conseils aux autres. "Je prends les choses différemment par rapport à l'époque. J'ai grandi. J'ai pris en maturité. Aujourd'hui je suis une personnalité. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée et m'ont reconstruite mais il y a des passages de ma vie qui n'ont pas été simples. Même à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ça. Je subis toujours du harcèlement. Personne ne devrait vivre ça. Il faut faire attention à qui on se confie (amis ou relations amoureuses). Il faut se préserver. C'est ce que je raconte dans ce livre."

Son livre sera en prévente à partir du 28 juin.