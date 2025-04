Musique. Les Fréro Delavega bientôt de retour ?

Même après le succès de sa carrière solo, Jérémy Frérot n'a jamais tourné la page de l'aventure Fréro Delavega. Huit ans après leur séparation, le chanteur se confie avec émotion sur son lien unique avec Flo Delavega, et n'écarte pas l'idée d'un retour en duo.

"Il est dans ma peau" : le lien intact entre les deux chanteurs

C'est avec sincérité que Jérémy Frérot s'est livré dimanche 20 avril dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. Interrogé sur ses débuts dans The Voice aux côtés de Flo Delavega, l'artiste de 35 ans a évoqué avec nostalgie les années Fréro Delavega, ce duo qui a conquis le cœur du public avec ses harmonies douces et ses chansons ensoleillées. "Je suis nostalgique", confie-t-il, en soulignant combien cette période a marqué sa vie.

Aujourd'hui, malgré leurs chemins différents — Jérémy en pleine carrière solo, Flo plus discret, tourné vers une vie paisible et une musique plus introspective —, les deux anciens complices n'ont jamais cessé de se parler. "Je l'aime de tout mon cœur. Il est dans ma peau, dans ma chair, c'est gravé à vie", a-t-il déclaré, ému. Et surtout : "Etre à deux, c'est toujours plus kiffant. J'aime pas être tout seul." Un aveu qui en dit long… Si Flo Delavega se disait lui aussi ouvert à l'idée d'un retour en 2020, les fans peuvent désormais recommencer à y croire : la magie Fréro Delavega pourrait bien renaître un jour.