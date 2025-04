Bonne table à Rouen. L'Antico Caffè, une affaire de famille italienne

Idéalement située en face de l'église Saint-Maclou, la brasserie Antico Caffè, qui entame sa onzième année d'existence à Rouen, est surtout connue des touristes de passage. Cette brasserie typiquement italienne est reconnaissable par sa terrasse, poumon économique de l'établissement. L'endroit est idéal avec le retour des beaux jours. Côté carte, l'établissement propose plusieurs formules : petit-déjeuner, midi et brunch. Je pars sur le menu midi, qui comprend un plat, une eau gazeuse et un café pour un total de 18,90€. Pour l'occasion, je choisis la spécialité de la maison, la pizza à la coupe façon romaine. Je prends la Peperonata : mozzarella, poivron, burrata, graines de pavot et poêlée de pommes de terre. Je craque ensuite sur un cannolo siciliano maison pour le dessert, un biscuit chocolaté à base de ricotta sucrée pour 3,90€. C'est réussi et on sent bien le fait maison, cher à l'établissement.

Pizza Peperonata à la romaine.

Le terroir italien

Antonio Gillot, le gérant, défend une cuisine du terroir italien. "Pour les gens, les Italiens ce sont les pâtes, la pizza et ça s'arrête là. Ici on va faire des spécialités siciliennes : arancinis, pâtes au four, lasagnes, mais aussi les pizzas à la romaine." Contrairement aux napolitaines, rondes, "les pizzas à la coupe on les fait sur de grandes plaques rectangulaires d'un mètre et ensuite on les prédéfinit en parts". Le restaurant propose d'ailleurs des découvertes de nouvelles pizzas le soir via des planches à partager et va bientôt basculer sur sa "carte d'été" avec de nouvelles propositions. L'Antico Caffè fait partie d'un groupe de quatre restaurants tenus par Rosalinda et Emmanuel Gillot, parents d'Antonio Gillot : Acqua et Farine, Osteria, et Margherita où a été installé un laboratoire qui produit pour tous les établissements de la famille Gillot. "Pour le moment, on essaye de stabiliser tous ces établissements, après peut-être qu'on pourra envisager une autre ouverture", précise Antonio Gillot.

Pratique. 11 pl. Barthélémy à Rouen. Ouvert midi et soir, 7j/7. Tel : 02 35 98 20 55.