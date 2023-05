Bonne table à Rouen. Osteria, une nouvelle adresse italienne à découvrir

On connaissait déjà la pizzeria Acqua et farine place de la Pucelle à Rouen, l'Antico caffe place Barthélémy et Margherita rue du Gros-Horloge. Les gérants Rosalinda et Emmanuel Gillot poursuivent sur leur lancée italienne en ouvrant Osteria, allée Eugène Delacroix à Rouen. La porte du restaurant passée, on se retrouve directement en Italie. Les odeurs méditerranéennes envahissent le lieu. La décoration est à la fois moderne et chaleureuse.

Les pâtes à l'honneur

En Italie, l'osteria est établissement qui propose de quoi boire et manger à petit prix. Dans le restaurant rouennais, on retrouve à la carte plusieurs mets. En entrée, il y a les bruschettas, des tartines italiennes et des planches de charcuterie. En plat, les pâtes sont à l'honneur avec les linguines aux palourdes et les carbonara. En dessert, la spécialité de la maison, ce sont les profiteroles avec de la crème pâtissière comme en Italie.

Pour le déjeuner, deux formules sont proposées. L'une à 18 euros inclut l'entrée et le plat ou le plat et le dessert et l'autre à 24 euros réunit entrée, plat et dessert. Pour ma part, j'ai opté pour la première. J'ai choisi les rigatonis al pomodoro, l'un des plats phares, des pâtes à base de sauce tomate maison servies avec un morceau de burrata. En dessert, j'ai opté pour la crostata, une tarte au chocolat. Le rapport qualité-prix est bon et, en prime, les serveurs sont aux petits soins. Rosalinda et Emmanuel Gillot souhaitaient ouvrir "un restaurant chaleureux, avec des plats typiques et abordables", confie la gérante.

Les rigatoni al pomodoro.

Le petit plus de la maison, c'est aussi sa formule brunch le dimanche pour 25 euros incluant, entre autres, une boisson chaude, une tarte, des œufs brouillés et du guanciale, une charcuterie italienne. À tester !

Pratique. 31 Allée Eugène Delacroix à Rouen. Tél : 02 35 08 35 49. Ouvert du lundi au dimanche le midi et le soir.