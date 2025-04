Jeu. Remportez votre traversée vers l'archipel de Chausey !

Tendance Ouest vous offre vos traversées entre les côtes normandes et l'archipel des îles Chausey avec Les Vedettes des îles Chausey.

Partez de Granville et découvrez Chausey, le plus grand archipel d'Europe. En une heure de traversée, cap sur des paysages sauvages, façonnés par les marées et les îlots granitiques. Une escapade 100% nature, typique de la région, pour une journée pleine de découvertes, de surprises et de souvenirs.

Retrouvez les vedettes des îles Chausey sur : vedettesjoliefrance.com

Tentez votre chance en envoyant TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage tous les jours à 8h40 !