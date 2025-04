Pâques 2025. Où faire une chasse aux œufs dans la Manche ce week-end ?

Le week-end de Pâques s'annonce festif dans la Manche avec de nombreuses chasses aux œufs organisées pour les enfants et leurs familles.

Samedi 19 avril à Pontorson sur les rives du Couesnon de 10h à 12h. Des chasses aux œufs sont organisées l'après-midi dans plusieurs communes : rendez-vous au jardin pédagogique Lulu et dame nature à Ponts, au parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles, à la mairie de Vicq-sur-Mer, ainsi que dans les squares de Carentan-les-Marais. D'autres animations auront lieu à La Haye-du-Puits, Quettreville-sur-Sienne et Regnéville-sur-Mer, où un goûter sera offert à partir de 16h. Les enfants pourront également partir à la chasse aux œufs à Agon-Coutainville et Périers.

Les chasses aux œufs se poursuivent dimanche 20 avril à la ferme de Grémi à Saint-Ovin, ainsi qu'à Blainville-sur-Mer.

Lundi 21 avril, plusieurs rendez-vous sont proposés : en matinée, derrière le château de Torigni-sur-Vire, et dans le quartier de la Ferronnière à Saint-Lô, où la chasse prendra la forme d'une enquête ludique. L'après-midi, place à la chasse sur le stade de football de Hambye, au Mesnil-Raoult, mais aussi au château de Chanteloup et à la ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise.

Ces chasses aux œufs sont parfois soumises à des participations financières symboliques. Renseignements dans les offices, bureaux de tourisme des communes concernées.