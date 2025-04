Emploi. Un emploi sur 3 est saisonnier en Normandie… et pourtant, les offres peinent à convaincre

C'est un chiffre impressionnant mais pas étonnant : 33,2% des projets de recrutement en Normandie sont des emplois saisonniers, contre seulement 26,5% en moyenne dans le reste de la France. En clair, plus d'un poste sur trois à pourvoir dans la région est temporaire, lié à une activité intense sur une période courte.

Et ce n'est pas anecdotique. Cela représente plus de 37 000 projets d'embauche saisonnière sur un total de 111 807 intentions de recrutement en 2025, selon l'enquête "Besoins en Main-d'œuvre" de France Travail.

Les secteurs qui cartonnent : agriculture, restauration, tourisme...

Pourquoi autant d'emplois saisonniers en Normandie ? La réponse est simple : le tissu économique régional est porté par des secteurs très dépendants des saisons, notamment :

L'agriculture (notamment les récoltes de pommes, de légumes ou encore le maraîchage)

(notamment les récoltes de pommes, de légumes ou encore le maraîchage) L'hôtellerie-restauration (explosif en bord de mer l'été)

(explosif en bord de mer l'été) La grande distribution (renforts estivaux)

(renforts estivaux) Le secteur médico-social, qui fait appel à des renforts ponctuels pendant les congés

La région se transforme littéralement dès les beaux jours : les plages du Calvados, les stations touristiques de la Manche ou encore les campings de l'Eure attirent des milliers de visiteurs. Résultat : les employeurs cherchent du renfort, souvent en urgence.

Des jobs saisonniers jugés trop durs, mal payés… et boudés par les jeunes

Malgré la quantité de postes disponibles, les emplois saisonniers ne font pas toujours rêver, surtout chez les jeunes. Beaucoup pointent du doigt des métiers physiquement éprouvants, peu valorisés et mal rémunérés.

Selon France Travail, la cuisine (à presque 70% jugée difficile selon France Travail), l'agriculture (60%), la plonge ou encore le ménage (55%) dans l'hôtellerie figurent parmi les postes les plus difficiles à pourvoir. Et ce n'est pas un hasard : ces missions sont souvent intenses, sous pression, avec des horaires coupés ou très tôt le matin.

Résultat : beaucoup de candidats potentiels préfèrent ne pas postuler, jugeant que "le jeu n'en vaut pas la chandelle", surtout pour des contrats courts, sans perspective à long terme.

La Normandie explose les compteurs des emplois saisonniers, mais peine à recruter. - Unsplash

Des employeurs dépassés face à une demande exigeante : "les gens imposent leurs conditions"

Pour la gérance du bar Le Perroquet Vert à Honfleur, une ville qui voit passer énormément de touristes l'été, les difficultés s'accroissent d'année en année : "Ça fait plusieurs années qu'on souffre de difficultés d'embauche. Par exemple, cette année, j'ai réussi à rassembler mon équipe pile au début avril pour le lancement de la saison, mais chaque année, c'est un peu plus compliqué ! Et c'est pareil partout. Le Covid nous a fait du mal : maintenant, les gens imposent leurs conditions, ils veulent leurs week-ends, alors que dans la restauration, on sait à quoi s'attendre."

Les employeurs font face à des difficultés de recrutement dans 53% des cas, toutes formes d'embauches confondues

Pour séduire les candidats, certains misent désormais sur des contrats plus attractifs, une meilleure rémunération, ou encore sur la logistique (hébergement, transports). Mais la pénurie de main-d'œuvre reste un frein majeur.

Pour le Perroquet Vert, ça ne fait aucun doute : "Les gens ne sont pas motivés, ça se voit au taux de chômage en France, ça veut tout dire. Après, oui, c'est un métier qui peut être difficile, mais ici, on ne fait pas d'heures supplémentaires ni de coupures et pourtant on galère comme tout le monde !”

Où ça recrute le plus ? Le top des départements normands

Tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Voici le top 3 des départements normands les plus demandeurs en emplois saisonniers :