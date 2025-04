Caen. Battle Unity : le festival breakdance et culture hip-hop à ne pas manquer

Ce week-end, du 18 au 20 avril, la breakdance et la culture hip-hop seront à l'honneur sur la Presqu'île de Caen, lors du festival Battle Unity organisé par le SNT Crew, groupe de breakdance local !

Assistez à un battle international !

Au Cargö, vous pourrez assister à toute une compétition de breakdance, un battle international, d'abord lors des qualifications de 14h à 16h30, puis les 16 meilleurs trios s'affronteront entre 18 et 21h. Pour celles et ceux qui auraient raté les épreuves des Jeux olympiques 2025, un battle de breakdance qu'est-ce que c'est ? "Un battle, c'est très simple : le DJ lance la musique et les participants dansent chacun leur tour, sous la forme de questions-réponses", explique Paul Vibert, membre de SNT Crew et coorganisateur du festival. Le billet du festival, entre 6 et 11 euros et disponible sur snt-crew.com, permet d'accéder à la compétition mais aussi au DJ set 100% vinyles, entre 21h et 23h dans le Club de la salle de concert.

Un village hip-hop

Si Paul Vibert se réjouit que les Jeux olympiques de Paris 2025 aient apporté de la visibilité à la breakdance, il ne veut pas s'arrêter uniquement à l'esprit sportif de la discipline. "L'idée, c'est de faire découvrir aux gens la culture hip-hop au sens large." Et justement, vendredi de 14h à 18h et samedi jusqu'à 23h, un village sera ouvert sur l'esplanade du Cargö. Le public pourra y retrouver des bars et food-trucks, des initiations sportives, des fripes ou encore des vinyles.

Un festival familial

"Dans notre public, on a aussi bien des grands-parents que des enfants", assure le coorganisateur de l'événement. Les festivités du vendredi sont d'ailleurs gratuites et "dédiées à la jeunesse". De 14h à 18h sur l'esplanade, il y aura des initiations au basket 3x3 ou au double dutch, mais aussi des parties de "call out", un jeu de cartes "comme Pokémon mais sur la breakdance". Un battle kidz est aussi organisé à partir de 14h, "avec plus d'une trentaine de duos de jeunes de moins de 16 ans". Pour encore plus de convivialité, il est possible d'assister à la Before Party, vendredi à partir de 21h au Délirium Café, ou encore au Jam, une compétition gratuite, dimanche de 15h à 19h, qui se déroule sur l'esplanade de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.