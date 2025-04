Rouen. Bouquiniste, friperies, brocanteurs… Les puces s'installent rue Jeanne-d'Arc dimanche

La rue Jeanne-d'Arc était déjà rendue piétonne chaque premier dimanche du mois. Voilà maintenant une initiative pour la faire vivre. La Ville de Rouen lance les Puces Jeanne d'Arc, dès dimanche 6 avril et chaque premier dimanche du mois jusqu'en octobre. De quoi faire de la rue un "véritable lieu de vie, d'échanges et de découvertes pour toutes et tous", indique la Ville dans un communiqué.

Des bonnes affaires

De 10h à 16h, entre la rue Saint-Lô et la rue aux Ours, friperies, bouquinistes, disquaires, antiquaires et brocanteurs vont pouvoir proposer aux chineurs leurs meilleurs produits. Que de la seconde main donc, le tout avec des commerçants de la ville qui ont été associés à la démarche.

"Souvent dans les marchés aux puces, les gens viennent de l'extérieur. Là, c'est chouette d'avoir voulu mettre en avant les commerces de Rouen", apprécie Juliette Nicolle, gérante de The Second corner, rue de la Croix de fer. C'est aussi une visibilité supplémentaire bienvenue et une opportunité, donc de toucher une nouvelle clientèle. "Ici, c'est moins commerçant que touristique, reconnaît Yann Mélo Mointeiro Da Silva, de la boutique Rebirth, rue Damiette. Aller sur un quartier qui n'est pas le nôtre est aussi une bonne opportunité pour nous", indique-t-il.

Trouver des pièces uniques

L'arrivée de ces puces confirme aussi une tendance de fond sur le dynamisme du marché de la seconde main. "Les gens se replient sur ces articles pour des prix moins élevés mais aussi parce qu'ils font attention à une consommation éthique. C'est aussi l'occasion de trouver des pièces uniques", indique Juliette Nicolle.

Les prochaines éditions des Puces Jeanne d'Arc auront lieu les dimanches 4 mai, 8 juin, 6 juillet, 7 septembre et 5 octobre.