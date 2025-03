[En images] Ouistreham. Brittany Ferries inaugure son navire hybride, "Guillaume de Normandie"

Vendredi 28 mars, la compagnie maritime Brittany Ferries a officiellement inauguré et baptisé son tout dernier navire, le "Guillaume de Normandie". Ce ferry nouvelle génération, conçu pour assurer la liaison quotidienne entre Ouistreham et Portsmouth, effectuera sa première traversée avec passagers le 18 avril.

Jumeau du "Saint-Malo", ce bateau se distingue par sa motorisation hybride. Son système combine une propulsion thermique et électrique, permettant d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les émissions polluantes. Lors des manœuvres portuaires et à quai, le mode électrique prend le relais, limitant les pollutions locales.

L'électrique permet moins de vibrations et une navigation plus fluide. Le chef mécanicien, Yoann Podeur, témoigne : "Actuellement, on n'entend absolument rien en salle des machines."

A bord, l'équipage s'adapte à ces nouvelles technologies grâce à une formation continue. "On apprend tous les jours, on a des formateurs à bord cette semaine. On assiste au grand départ avec impatience. Ces innovations offrent de nouvelles sensations", confie Nicolas Bertheux, commandant adjoint du navire.

Cette transition énergétique offre de nouvelles sensations de navigation. "Pour le moment, c'est une phase de découverte. Il y a des choses très agréables et d'autres plus nouvelles", confie le capitaine Alexis Fleury.

Avec le "Guillaume de Normandie", Brittany Ferries tourne une page et ouvre une nouvelle ère. Après les turbulences liées au Brexit et à la crise du Covid-19, la compagnie tente de répondre aux enjeux environnementaux. Un cap ambitieux pour préserver son rôle clé dans les échanges entre la France et le Royaume-Uni.

Les restaurants proposent des produits locaux issus de Normandie et de Bretagne. Un service VIP, accessible en supplément, permet à 100 privilégiés de profiter d'un espace plus calme avec une restauration et des boissons incluses.

Plusieurs symboles du paysage normand se retrouvent dans la décoration du "Guillaume de Normandie" : les couleurs des cabines de plage, les planches de Deauville, et des œuvres du graffeur Solice.