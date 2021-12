Normandie. La Brittany Ferries suspend ses liaisons avec l'Angleterre

La compagnie maritime Brittany Ferries prend de nouvelles dispositions en raison du contexte sanitaire et suspend ses liaisons au départ ou à l'arrivée de la Normandie. Les derniers trajets passagers Portsmouth - Caen et Caen - Portsmouth à bord du Normandie se feront jeudi 19 mars. À la suite de cette traversée, seul le transport de fret sera assuré par le navire Mont Saint-Michel.

D'ici aux dernières rotations, certains horaires de traversées sont modifiés et différentes mesures sont prises à bord des navires : les passagers et les conducteurs de fret doivent rester dans leur cabine. Les cabines seront accessibles à tous les voyageurs. Les passagers doivent apporter leurs provisions et leurs boissons. Les boutiques et les restaurants sont fermés à bord. Les mouvements des passagers sont limités et les repas pris en cabine. Tous les passagers sont informés qu'ils ne doivent voyager que s'il est indispensable de le faire.

La liaison entre Cherbourg et Poole avec le navire Barfleur est, elle, suspendue a minima jusqu'au 23 mars.