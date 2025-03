Mer. Les plus grandes marées de l'année en Normandie arrive : voici les dates et coefficients

Les grandes marées, également appelées marées de vives-eaux, surviennent lorsque le coefficient de marée dépasse 95. Ce phénomène se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, intensifiant l'attraction gravitationnelle et provoquant un retrait significatif de la mer. Alors, avec l'éclipse solaire de ce samedi, on est servis !

Les dates à retenir pour les grandes marées de 2025 en Normandie

Voici les périodes où les coefficients de marée atteindront des sommets en Normandie :​

Du vendredi 28 mars au mercredi 2 avril : coefficient maximal de 114

Vendredi 28 mars : 90 / 97​

Samedi 29 mars : 104 / 109​

Dimanche 30 mars : 112 / 114​

Lundi 31 mars : 114 / 111​

Mardi 1 er avril : 107 / 102​

avril : 107 / 102​ Mercredi 2 avril : 95 / 87

Ces dates offrent une opportunité unique d'observer la mer se retirer sur plusieurs kilomètres et de découvrir des paysages littoraux inédits.​

Activités incontournables pendant les grandes marées

Les grandes marées offrent un spectacle fascinant, surtout lorsqu'elles sont accompagnées de vents forts. Les vagues viennent alors s'écraser avec puissance sur les côtes, offrant un panorama à couper le souffle. C'est le moment idéal pour une promenade en bord de mer et pour capturer des clichés mémorables.​

Préparez-vous à un spectacle unique ce week-end. - Unsplash

S'adonner à la pêche à pied

Lorsque l'estran est découvert, la pêche à pied devient une activité prisée des amateurs de fruits de mer. Coquillages et crustacés sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Toutefois, il est essentiel de respecter les réglementations locales et de suivre les consignes de sécurité pour éviter tout incident.​

Pratiquer le char à voile

Les vastes plages découvertes par les grandes marées sont parfaites pour le char à voile. Cette activité allie sensations fortes et découverte du littoral. Renseignez-vous auprès des centres nautiques locaux pour organiser une session encadrée par des professionnels.​

Le mascaret : un phénomène à ne pas manquer

Le mascaret est une vague formée lors de la marée montante, particulièrement impressionnante lors des grandes marées. En Normandie, notamment dans la baie du Mont Saint-Michel, le mascaret remonte les cours de la Sée, de la Sélune et du Couesnon. Pour observer ce phénomène, des points de vue tels que le Grouin du Sud à Saint-Léonard ou le pont de Marcey-les-Grèves sont recommandés.​ Serait-ce l'occasion d'une petite virée dans notre joyau normand ce week-end ?

Conseils de sécurité pour profiter des grandes marées