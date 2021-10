Manche. Littoral : des enrochements pour consolider dunes et digues

En prévision des grandes marées attendues à partir du week-end des samedi 8 et dimanche 9 février, avec des coefficients s'élevant jusqu'à 108, on s'active sur l'estran.

À Gouville-sur-Mer, le préfet de la Manche a autorisé temporairement un replacement des enrochements au pied de la dune. Une mesure à titre exceptionnel et provisoire, dans le cadre du Plan d'urgence hivernal, dans le but notamment de protéger les zones conchylicoles et deux campings de la montée des eaux, indique Jacky Bidot, président de Coutances Mer en Bocage, en charge de ces travaux.

L'enrochement sur la cale nord à Hauteville-sur-Mer a été consolidé ces derniers jours pour colmater des brèches dues aux assauts des fortes vagues.

De son côté, Coutances Mer et Bocage a déjà engagé une réflexion sur la relocalisation de la ferme des Marais, située derrière les dunes de Montmartin-sur-Mer, condamnée par la montée des eaux. La communauté d'agglomération est en charge de 25 kilomètres de côtes sur ce secteur ouest.