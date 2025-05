Pontorson. Le Cerne Noir fabrique des tapis d'exception

Tout commence pendant la crise du Covid-19. Lou avait entendu parler du tufting sur les réseaux sociaux, et décide de profiter du confinement pour se lancer dans cette pratique. C'est un véritable coup de cœur, elle n'a depuis jamais arrêté de pratiquer sa passion. C'était d'abord un loisir, mais elle finit par monter son entreprise en avril 2024 et y consacre tout son temps. Elle qui a toujours eu envie d'avoir un métier créatif, c'est chose faite avec Le Cerne Noir. "J'ai toujours eu envie de faire quelque chose de créatif d'un point de vue professionnel. J'ai été maquilleuse sur des courts métrages, étudiante j'ai fait des bijoux. Il y a toujours eu cette volonté de créativité et de liberté", raconte-t-elle.

J'ai rencontré Lou dans son atelier Impossible de lire le son.

Un artisanat peu commun

Pour confectionner ses tapis, Lou utilise comme base de la laine qu'elle insère dans une toile de coton, puis elle y rajoute ensuite des perles ou de la peinture selon ses productions. Ses tapis sont tous des productions originales. Lorsqu'elle imagine un design, tout part d'un dessin réalisé en réaction à une impulsion artistique. Tout ce qui l'entoure peut lui évoquer un dessin, comme regarder la télévision ou observer une scène de la vie quotidienne. Ce dessin servira de modèle pour créer le tapis à l'aide d'un pistolet à touffeter, qui sert à insérer la laine dans la toile. L'utilisation de ce pistolet permet la création de 80% de l'objet, mais ce n'est pourtant pas la partie la plus longue.

Des finitions très chronophages

"Certains tufteurs ne font pas les finitions sur leurs productions, surtout car c'est une étape qui prend énormément de temps. Moi j'ai envie de les faire." Les finitions constituent la suppression de toutes les irrégularités et imperfections du tapis, pour le rendre bien lisse et homogène. Lou les effectue avec l'aide d'une tondeuse électrique et de paires de ciseaux. Cette étape peut prendre de nombreuses heures selon la taille du tapis.

Issue de la collection "Les p'tites go", ce tapis est une pièce unique intitulé "Saddy la Queen", à vendre pour le prix de 620€.

Une pratique artistique… ou pas

Lou et la couleur, c'est une vraie histoire d'amour… "J'aime la couleur ! Je trouve qu'elle permet d'exprimer toutes sortes d'émotions." Cet attrait pour la couleur, on le retrouve dans toutes ses productions, des plus innocentes aux plus provocatrices. Chaque œuvre du Cerne Noir est unique, et souvent composé pour une demande particulière. Les clients peuvent demander un tapis personnalisé qu'elle réalisera de concert avec eux. Ces derniers expliquent différent aspects qu'ils souhaitent retrouver dans leur tapis, et Lou organise tout "à sa sauce" pour créer une œuvre unique dédiée à la personne.

Des sources d'inspiration variées

Elle puise son inspiration de la culture pop, des jeux vidéo rétro et du street-art majoritairement. "Je suis un peu comme un tatoueur, j'ai une identité bien à moi, mon style", explique Lou. Malgré tous ces aspects, elle préfère ne pas se considérer comme artiste, mais plus comme productrice d'artisanat d'art. En termes de prix, cela varie en fonction de la taille et de la nature de la production. Les prix démarrent à 20€ et peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros.

Pratique. Boutique à retrouver ici. Lou participera au FENO, le Festival de l'excellence normande du 17 au 19 octobre 2025 à Rouen. L'artiste exposera au festival Pav'art, un festival street art à Chateaugiron (Ille-et-Vilaine) les 14 et 15 juin 2025.