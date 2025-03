Bonne table à Caen. Mariage réussi au Vietnam Cà Phê 

La cuisine asiatique est déjà représentée dans la rue Saint-Jean, mais pas de quoi faire peur à ce couple franco-vietnamien. Depuis peu, le Vietnam Cà Phê propose une cuisine exotique aux Caennais, dans une salle chaleureuse aux couleurs vertes et blanches, qui peut accueillir jusqu'à 24 couverts. "J'ai fait la demande pour avoir une terrasse", m'affirme Frédéric Aura--Scussel, gérant de l'établissement. En cuisine, c'est son épouse qui s'exprime. Xinh Dang, de nationalité vietnamienne, fait découvrir la gastronomie de son pays d'Asie du Sud-Est avec passion. "Elle travaillait déjà dans la restauration, et avait un établissement au Cambodge", poursuit son mari. C'est en voyageant dans cette région du monde qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa compagne.

Carte exotique

Tous les plats emblématiques du Vietnam sont à la carte : nems, soupes, banh mi et bien d'autres… Je me laisse tenter par la formule du jour, avec entrée-plat-dessert pour 19,90€. L'occasion de commencer par une bonne salade de crevettes marinées au citron, avec des étonnantes chips de blé. Le plat m'avait particulièrement fait de l'œil : de l'échine de porc marinée grillée, riz et œuf au plat. C'est savoureux, notamment cette viande cuite comme il faut. En m'intéressant aux autres plats à la carte, d'autres aliments m'ont fait hésiter : une saucisse sèche vietnamienne, du riz cinq épices, du poulet tamarin… Mais je ne regrette pas mon choix !

L'échine de porc marinée grillée.

Si Xinh Dang fait honneur à son pays en cuisine, son mari s'occupe lui des desserts. "Je prends des recettes françaises, et j'y ajoute une saveur ou un produit du Vietnam." Me voilà donc avec un tiramisu au café vietnamien et au chocolat du sud du Vietnam face à moi. Décidément, les mariages franco-vietnamiens semblent réussis, car c'est une excellente conclusion à mon repas.

Pratique. 180 rue Saint-Jean. Ouvert midis et soirs tous les jours sauf le mardi. 06 60 58 07 86.