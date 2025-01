Bonne table à Caen. Des plats hauts en couleur chez Moments

Le couple de nouveaux propriétaires, Maxence Cousseau et Jeanne Stella, est plutôt fier de son établissement, et notamment de cette belle couleur bleue qui décore désormais les murs. Les larges vitres permettent de manger au pied de l'église Saint-Jean à Caen, et d'en apercevoir les formes. Moments a ouvert il y a à peine un mois, le 10 décembre. C'est la première affaire des deux cuisiniers, à l'expérience déjà forgée. Lui a travaillé 7 ans au P'tit B, et elle 3 ans chez Monsieur Louis, notamment.

Un menu renouvelé chaque saison

Chaque midi, une formule entrée-plat ou plat-dessert à 22€ est proposée. "Notre cuisine est locale, fraîche, et fait maison", m'affirme Maxence Cousseau. Je me plonge dans les quatre propositions, et opte d'abord pour les poireaux en entier, crème fouettée à la fourme d'Ambert, pickles d'oignons rouges, et vinaigrette au balsamique noir. C'est étonnant et excellent. De quoi me mettre en appétit avant mon filet de dorade en deux textures, tuile dentelle à l'encre de seiche, et crème réduite au fumet de poissons et coriandre. Le nom du restaurant n'est pas trompeur : je passe un très bel instant, dans un cadre agréable, et avec surtout un plat de qualité.

Pour les gourmands, comme moi, il vous faudra ajouter 3€ à votre addition pour conclure sur un des desserts proposés. Et je peux vous l'assurer, ce sont 3€ très bien investis tant ils valent le coup. Le soir, l'établissement devient un bar à manger, proposant des "bouchées ou assiettes à partager". Mais pas question de se cantonner aux classiques planches de fromage ou de charcuterie. "Les gens sortent beaucoup sur Caen, mais je trouve qu'ils mangent souvent la même chose…" remarque Maxence Cousseau. Alors lui et Jeanne Stella redoublent de créativité "pour ne pas s'ennuyer en cuisine à n'envoyer que des planches". Le consommateur, lui, ne s'ennuie pas non plus.

17 rue des Equipes d'urgence. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. 02 31 24 68 86.