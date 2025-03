Centre-Manche. Les hôpitaux testent le transport de prélèvements par drone

La phase de tests avait été annoncée, elle est maintenant en cours. Depuis lundi 17 mars, un drone fait des allers-retours entre l'hôpital Mémorial de Saint-Lô et l'hôpital de Coutances pour une quinzaine de jours. Parfois, le drone est chargé d'échantillons de sang, parfois il est vide. Les tests se font à différents horaires et dans différentes conditions pour vérifier que dans chaque cas les échantillons ne subissent pas de dommages.

Si pour l'instant un technicien de la société Délivrone surveille le décollage et l'atterrissage à terme, les équipes des hôpitaux pourront les superviser. Le trajet est programmé et est autonome pour le drone. Il vole entre 90 et 120m de haut dans un couloir aérien dédié et protégé par la direction de l'aviation civile. Le drone peut transporter jusqu'à 3,5kg de matériel.

Ce transport par drone, s'il est qualifié, est avantageux à plusieurs titres. Cela permettra aux urgences de Coutances d'envoyer plus rapidement des échantillons vers le laboratoire de Saint-Lô, sans attendre la navette. Le trajet aérien dure entre 19 et 25 minutes contre minimum 30 minutes via l'axe Saint-Lô - Coutances. Enfin, le drone est plus écologique, car électrique. "C'est un projet autour de la transition écologique car l'objectif est de limiter le nombre de kilomètres qui est fait actuellement par des navettes en voiture. On fait environ 200 000km par an [qui ne servent pas qu'à transporter des échantillons mais aussi des personnels]. On pourrait estimer à deux tiers de kilomètres en moins si un projet comme ça devait voir le jour", assure Jérôme Coliboeuf, le responsable logistique de l'hôpital de Saint-Lô. Il reste encore à trouver un modèle économique pour le drone et un usage avec les navettes qui conviennent à tous les agents.

La cargaison se place dans le drone.