Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 15 mars

Bélier

Si vous n'avez pas toujours le temps de respecter la pause déjeuner, n'avalez pas n'importe quoi.

Taureau

Vous êtes dans une forme olympique et vous foncez pour conclure les affaires en cours de négociation.

Gémeaux

N'attendez pas que l'on vous donne l'autorisation d'investir certains domaines. Prenez des initiatives, cela sera payant.

Cancer

Aujourd'hui, vous êtes enclin à donner toute votre attention à votre entourage.

Lion

Aujourd'hui, tout semble vous réussir, vous êtes plein de bonne volonté.

Vierge

Vous n'aimez pas la routine, du coup vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter.

Balance

Vous envisagez de changer certaines choses, des choses devenues à votre goût très pesantes.

Scorpion

C'est en changeant votre fusil d'épaule que vous trouverez des compromis !

Sagittaire

Vous vous montrez plus patient et peut-être plus inspiré, profitez de cet équilibre pour faire le plein d'énergie.

Capricorne

La fatigue vous gagne, vous éprouvez un besoin de vous poser, de vous détendre, ce qui est bel et bien indiqué.

Verseau

Un retour à la normale, vous retrouvez votre équilibre, votre moitié y est pour quelque chose.

Poissons

Ne vous lancez pas dans des plans qui pourraient au final vous coûter plus d'argent que prévu.