Côte de Nacre. La Littorale Juno, une nouvelle course à pied organisée cet été

Lors de la nouvelle édition de la Semaine Acadienne, qui se déroulera du 7 au 15 août à Juno Beach, les organisateurs proposeront une nouveauté. A l'occasion de la 20e édition, la Littorale Juno, une course à pied et randonnée pédestre va voir le jour.

Cette course de 7km, non chronométrée, se déroulera à marée basse le 14 août prochain, avec plusieurs animations sur la Côte de Nacre. Le départ sera donné à Langrune-sur-Mer, avec une animation sur la place du Six juin. Arrivés à Saint-Aubin-sur-Mer, les coureurs apprécieront un "tintamarre acadien sur la plage". Passage ensuite par Bernières-sur-Mer, avec une autre animation musicale. Enfin, l'arrivée à Courseulles-sur-Mer sera célébrée par un concert de Terry Bradford et de Sussie Arvesen.

Le devoir de mémoire en fil rouge

Cette plage est marquée par le débarquement des Canadiens en 1944. "Le flambeau de la mémoire de la Commonwealth War Graves Commission, présent lors de toutes les cérémonies commémoratives organisées dans les cimetières du Commonwealth lors du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie en 2024, sera allumé à Langrune-sur-Mer et transporté par l'un des coureurs jusqu'à Courseulles-sur-Mer", expliquent les organisateurs.

De plus, chaque coureur se verra remettre un "poppy", ce petit coquelicot rouge symbolisant la mémoire des soldats, à épingler sur son dossard ou t-shirt. Symboliquement, ces "poppys" seront décrochés par les coureurs arrivés à Courseulles-sur-Mer, afin de les déposer sur la stèle place du Général de Gaulle.

Inscription et tarif

Le nombre de participants est limité à 250 personnes, à partir de 16 ans. L'inscription coûte 5€ pour les coureurs, 4€ pour les randonneurs. Elle est à faire ici.