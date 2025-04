Jeu. Gagnez 2 places pour le Lac des cygnes le 18 avril au Zénith de Rouen

Le Lac des cygnes : une féerie de ballet à ne pas manquer !

Le vendredi 18 avril 2025 à 20h00, l'International Festival Ballet vous invite à plonger dans l'univers magique du Lac des cygnes, un chef-d'œuvre intemporel qui continue d'émerveiller les spectateurs du monde entier.

Ce ballet emblématique raconte l'histoire du jeune prince Siegfried, tombé amoureux de la princesse Odette, transformée en cygne par un sort maléfique jeté par le redoutable duc Barbe-Rouge. Un récit envoûtant sur la force de l'amour véritable, sublimé par une chorégraphie gracieuse et des mélodies enchanteresses composées par le génial Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Parmi les moments les plus célèbres, l'Allegro Moderato du deuxième acte, connu sous le nom de la "danse des quatre petits cygnes", est un passage incontournable qui a marqué l'histoire du ballet et fait l'objet de nombreuses parodies.

Ce spectacle sera sublimé par les décors somptueux de Vjatscheslav Okunev, talentueux designer de théâtre ayant collaboré avec des institutions prestigieuses telles que le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan. Les magnifiques costumes et l'interprétation magistrale de l'International Festival Ballet garantiront une soirée inoubliable, placée sous le signe de l'élégance et de la féerie.

Gagnez deux places

Tendance Ouest vous offre deux places pour assister au Lac des cygnes ! Pour gagner il faut remplir le formulaire ci-dessous et les gagnants seront tirés au sort le 11 avril 2025 et contactés par la suite.