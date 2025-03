Jeu. Gagnez deux places pour le show THE SYMPHONIC POP-ROCK SHOW au Zénith de Rouen le dimanche 30 mars

Assistez au concert exceptionnel "The Symphonic Pop-Rock Show" !

Plongez dans une expérience musicale unique le dimanche 30 mars 2025 à 17h00 avec The Symphonic Pop-Rock Show ! Ce spectacle inédit vous invite à redécouvrir 40 ans de tubes pop et rock en version symphonique.

Un voyage musical inoubliable

De Queen à Coldplay, en passant par The Police, Beyoncé, Muse, Sia ou encore U2, les plus grands succès reprennent vie sous une forme orchestrale. Pendant 2 heures de show, les guitares électriques se mêlent aux violons, offrant une fusion audacieuse entre rock et symphonie.

Sur scène, un orchestre de 60 musiciens accompagnera une chanteuse et un chanteur pour décloisonner les genres et abolir les frontières musicales. Un spectacle saisissant qui promet une immersion totale !

Gagnez 2 places avec Tendance Ouest !

Envie d'assister à ce concert exceptionnel au Zénith de Rouen ? Tendance Ouest vous offre la chance de remporter 2 places pour le 30 mars 2025 à 20h00 !

Pour participer, remplissez simplement le formulaire ci-dessous avec vos coordonnées. Un tirage au sort aura lieu le 21 mars à 10h30 pour désigner les heureux gagnants.

Bonne chance et à très vite pour une soirée musicale d'exception !