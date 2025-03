Calvados. Deux engins pour lutter contre les feux de forêt renforcent les pompiers

Après les violents incendies de l'été 2022, les sapeurs-pompiers du Calvados continuent de se renforcer. Mercredi 26 février, ils ont reçu dans leur flotte le renfort de deux nouveaux appareils. Ils sont spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt et sont adaptés aux incendies en milieu rural. Ils rejoignent les centres d'incendie et de secours de Touques et de Thury-Harcourt. Ces deux Camions-citernes feux moyens (CCFM), sont issus du pacte capacitaire feux de forêt de l'Etat. Désormais, les équipes des centres de secours en question doivent être formées à leur usage. A ce jour, 590 personnels, à l'échelle du département, sont formés aux feux d'espaces naturels et cultivés, et peuvent donc intervenir dans le Calvados.