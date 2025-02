Normandie. Avec 89€ de dépenses par mois, nos ados sont les plus économes de France

89€. C'est le montant moyen dépensé chaque mois par les jeunes de Normandie, selon le baromètre 2025 des habitudes de consommation des adolescents établi par le Teenage Lab de Pixpay. Cette carte de paiement, cofondée par la Havraise Caroline Ménager en 2019, permet de digitaliser l'argent de poche, dès l'âge de 10 ans.

26€ d'argent de poche… Et les extras !

Si le montant paraît élevé, les ados normands sont pourtant les moins dépensiers, avec 10€ de moins que la moyenne nationale et même 30€ de différence avec les Corses (119€ de dépenses), les moins économes. "Il y a deux types de revenus, tempère Caroline Ménager, si on regarde l'argent de poche régulier donné par les parents, les ados normands reçoivent en moyenne 26€ par mois. Mais, la réalité, c'est que les ados ont beaucoup plus que cet argent régulier." Il faut y ajouter les rallonges "pour un goûter en sortant de l'école, le déjeuner du mercredi", mais aussi l'argent des anniversaires, des étrennes, ou obtenu grâce à des petits boulots.

Caroline Ménager - Pixpay Impossible de lire le son.

Des ados connectés

Au niveau national, les enseignes préférées des ados sont Apple, McDonald's et E.Leclerc. Les Normands plébiscitent Apple, Playstation, McDonald's mais aussi Shein, le site de vente de prêt-à-porter à bas coût. "Les jeunes sont les consommateurs de demain et on voit apparaître beaucoup de marques digitales", souligne Caroline Ménager. 43% des dépenses sont d'ailleurs réalisées par Apple Pay ou Google Pay, avec le smartphone. "Ce sont des usages qui explosent et qui ont crû plus vite que chez les adultes", souligne la cofondatrice de Pixpay, pour qui l'éducation financière est capitale.

Caroline Ménager - Pixpay Impossible de lire le son.

Son système permet aux ados de mettre un peu d'argent de côté, de récupérer le fruit de la vente en ligne de leurs biens sur des sites comme Vinted, ou de jobs d'été, etc. "Cela permet d'apprendre à gérer un budget pour qu'à 20 ans, quand l'ado reçoit sa première carte bleue, il ait de bons réflexes de personne responsable."