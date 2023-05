Avranches. Pour gagner de l'argent de poche, un T.A.F. pour les adolescents de la commune

T.A.F. Ces trois lettres, T, A et F, pour "travail à fond", sont aussi une opportunité pour les adolescents d'Avranches et Saint-Martin-des-Champs, entre 14 et 17 ans, de gagner un peu d'argent cet été. En échange de quelques heures travaillées, soit aux espaces verts, soit dans les écoles, ils seront gratifiés de 125 €.

Pour toucher cette somme, ils devront avoir rempli un contrat de participation, signé au début, avec des missions bien définies. Les jeunes seront mobilisés chaque matin de 8h à 12h durant une semaine. Cette opération aura lieu pendant trois semaines en juillet, lors de la première, de la troisième et de la quatrième semaine du mois.

Comment postuler ?

Le formulaire d'inscription et la liste des pièces justificative sont d'ores et déjà disponibles à l'accueil de l'Esc-Halles, ou par courriel à pij@avranches.fr. Il faut rendre le dossier, complet, en mains propres au Point Information jeunesse au plus tard vendredi 26 mai. "Par la suite, un rendez-vous pour un entretien individuel vous sera proposé afin de sélectionner les jeunes pour la période des vacances scolaires", explique la mairie. Pour réussir à intégrer ce T.A.F, il faut mettre en avant sa motivation, et surtout le savoir-être : ponctualité, politesse, tenues… Les places sont limitées.