Faits divers. Collision entre deux bateaux de pêche au large de Granville

Deux navires de pêche se sont percutés, mercredi 19 février en fin de matinée, entre Granville et les îles anglo-normandes. L'un des deux est un bateau breton de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor, et l'autre un Normand de Granville. Il s'agit du bulotier le Naïs selon La Manche Libre.

La préfecture maritime confirme que le bateau granvillais a souffert d'une brèche au-dessus de la ligne de flottaison. La voie d'eau a été maîtrisée par l'équipage. Le navire a pu rentrer à Granville, escorté par le canot SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de Saint-Martin-de-Bréhal et celui des douanes de Saint-Malo. Le bateau breton a pu rentrer sans dommage à son quai. L'opération a été supervisée par le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Jobourg et la Marine nationale.