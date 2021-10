Football : l'entraîneur de l'US Quevilly s'en va

"L'US Quevilly et Laurent Hatton ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration". Ainsi la séparation entre l'entraîneur et le club sportif est consommée. La cause ? "Les résultats sportifs du club en championnat et en Coupe de France." Il est vrai qu'avec le rêve qu'ont vécu les Canaris la saison passée, le réveil est plus que brutal.

L'US Quevilly annonce ainsi que "le recrutement d'un nouveau coach est à l'étude". C'est Franck Deshayes, responsable de la formation, qui assurera l'intérim avec David Fouquet, le préparateur physique et Thomas Tiarci, l'entraîneur des gardiens de but.