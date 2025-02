Insolite. Caen innove avec la vente d'objets funéraires de seconde main

Acheter des objets funéraires de seconde main : une initiative surprenante lancée par la Ville de Caen.

A Caen, cette idée tout à fait originale a vu le jour en novembre dernier avec un catalogue répertoriant différents objets funéraires d'occasion.

Mais comment ça fonctionne ? Lorsque les concessions funéraires sont échues, les familles des défunts ont deux ans pour les renouveler. "Si elles ne renouvellent pas, tous les objets qui sont dessus tombent dans le domaine public", explique Yann Le Priol, responsable des affaires funéraires de la Ville. Et c'est là qu'intervient cette initiative unique.

L'idée est venue des agents des cimetières, "qui avaient des difficultés à jeter des objets qui étaient en bon état", poursuit-il. Alors ils sont récupérés, nettoyés, anonymisés et le caractère religieux est gommé. "Il s'agit de plaques funéraires, de vases ou de céramiques avec des fleurs." Résultat : une seconde vie pour ces objets, qui peuvent être adoptés par de nouvelles familles.

Une initiative solidaire et écologique

La démarche va plus loin que la simple réutilisation : elle se veut solidaire et écologique. Les objets sont proposés à des prix accessibles – 20€ pour ceux de moins de 20cm et 35€ pour les plus grands – offrant ainsi une alternative à ceux qui souhaitent rendre hommage à un proche tout en respectant un budget limité. "Il y a un aspect solidaire dans la revente", souligne Yann Le Priol, et écologique avec la réutilisation. Tous les objets sont répertoriés dans un livret, qui est à retrouver en mairie au service des affaires funéraires, ou dans les cimetières de Caen.

Mais ce n'est pas tout ! Cette démarche pourrait bien s'élargir. Dans les mois à venir, le catalogue pourrait intégrer "des monuments ou des chapelles qui ont également été abandonnés par les familles".