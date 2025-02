Musique. Sam Smith signe son retour avec une chanson sur l'amour

Sam Smith avait fait de ses derniers singles des titres très dansants, à l'image d'un Unholy. Pour son retour en 2025, l'artiste a décidé de revenir aux titres qui l'ont fait découvrir : les ballades.

Forcément, il a donc décidé de dévoiler ce nouveau titre le jour de la Saint-Valentin ! Découvrez dès maintenant Love is a stillness, avec un clip tourné en noir et blanc à New York.