Ils se connaissent depuis l'école de police à Oissel. Denis Darré et Quentin Caillet, deux amis de longue date, savaient qu'ils ne feraient pas toute leur carrière dans la police. Après huit ans de service, ils se reconvertissent auprès de l'entreprise Greenlog pour devenir logisticiens. "On s'est dit qu'il fallait se lancer tant qu'on est jeunes", précise Quentin Caillet. La logistique, c'était la formation de Denis Darré. La rencontre avec Greenlog a ensuite été le déclic. "C'est un logisticien spécialisé dans l'e-commerce, on se positionne sur les petits et moyens commerçants et on privilégie le local, ça nous a parlé", indique le cofondateur. Une fois l'entrepôt trouvé, au bord du boulevard industriel à Sotteville-lès-Rouen, l'activité a pu démarrer, depuis le début d'année 2025. "On gère les stocks de nos clients, on prépare les commandes et on les envoie. On s'occupe aussi du service après-vente", détaille Denis Darré.

Logistique sans plastique

Le plus : un engagement éco-responsable. "On bannit le plastique, on utilise du carton recyclé, du film plastique recyclé à 80% pour filmer des palettes… Du carton matelassé est aussi utilisé pour caler la marchandise dans l'emballage," liste Denis Darré. "Même le scotch est en papier craft pour pouvoir recycler le carton", ajoute Quentin Caillet, qui insiste aussi sur le travail avec des transporteurs sensibilisés à l'écologie, notamment pour la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules électriques. Le duo a décroché ses premiers clients, comme Archie, qui fait du vinaigre de cidre dans l'Eure, ou Bulle de maman, qui conçoit des box pour les femmes enceintes. Il cherche désormais à se développer pour optimiser le stockage dans son entrepôt avec la volonté, à moyen terme, de créer des emplois.