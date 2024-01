Normandie. Reconversion professionnelle : le bilan de compétences, mode d'emploi

Il est devenu rare, aujourd'hui, de faire le même métier toute sa vie. La question de la reconversion professionnelle se pose de plus en plus souvent. "La reconversion, ce n'est pas simplement changer de métier, c'est avant tout un travail sur soi", assure Fatima Adlimi, consultante en évolution professionnelle à Rouen.

Etape 1 : faire le point sur sa situation

Dans le cadre d'une reconversion, l'une des premières choses à faire est de réaliser un bilan de compétences. Effectué auprès d'un prestataire, il permet de faire le point sur sa situation et recense les compétences et envies de chacun. Attention, ces bilans ont un coût : en général entre 1 000 et 3 000€. Pour les salariés du privé, il "peut être pris en charge par l'employeur ou avec votre argent via le Compte personnel de formation (CPF)", indique la coach. Si le bilan est réalisé en dehors du temps de travail, "les salariés n'ont pas besoin d'en informer leur employeur". Le fonctionnaire, lui, "doit se rapprocher de son service Ressources humaines". Une fois le bilan de compétences effectué, il sera plus aisé de trouver sa nouvelle activité.

Etape 2 : se renseigner sur les formations

Plusieurs questions se posent alors : "Dois-je me former ? Que faut-il comme expérience ?" C'est là qu'il est possible "d'entamer son plan d'action et mettre en place son projet professionnel".

Lorsqu'une nouvelle formation est nécessaire et qu'elle est payante, il existe une solution : "Si la personne a besoin de plus d'argent pour financer sa formation, elle peut demander un abondement à France travail", note Fatima Adlimi. Il faudra alors formuler et justifier sa demande. Cette formation sera peut-être possible en parallèle de l'emploi qu'on occupe. Sinon, il faudra évidemment quitter son emploi pour suivre cette formation. Là commence la prise de risque...