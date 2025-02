Métropole de Rouen. Il accompagnait un ami au commissariat, le jeune conducteur n'avait pas de permis et roulait sous stupéfiants

Il a voulu rendre service mais aurait mieux fait de s'abstenir. Jeudi 13 février, des policiers en patrouille à Sotteville-lès-Rouen repèrent un conducteur qu'ils trouvent un peu jeune au volant d'une voiture en mauvais état, avenue des Canadiens. Ils décident de le contrôler. Trois personnes se trouvent à bord. Le conducteur explique aux forces de l'ordre qu'il accompagne un ami qui a rendez-vous à l'Hôtel de police de Rouen.

16 ans

Problème, le conducteur est effectivement un peu trop jeune. Il n'est âgé que de 16 ans et donc sans permis de conduire. Il est testé positif au cannabis et à la cocaïne. Sa voiture n'a plus de contrôle technique depuis novembre 2024 et le véhicule faisait l'objet d'une immobilisation depuis le 3 février dernier à cause d'un non-transfert de carte grise depuis 2000. Le jeune homme a été placé en garde à vue. Sa voiture est partie à la fourrière.