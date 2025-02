Musique. Pour le printemps, le chanteur caennais Malo' nous fait découvrir son nouveau single "Meilleurs qu'hier"

Le chanteur franco-australien Malo', né à Caen, revient avec un titre ensoleillé et plein d'optimisme. Découvrez Meilleurs qu'hier, posté sur YouTube le 24 janvier. Ce nouveau titre, porté par une mélodie lumineuse et envoûtante, incarne un véritable hymne à la liberté et à la joie de vivre. Il invite à savourer les petits plaisirs de la vie, avec l'idée qu'il est toujours possible de se réinventer chaque jour. Les petits sifflements qui accompagnent le morceau nous donnent envie de siffloter toute la journée !

Malo' s'entoure d'artistes talentueux pour insuffler une énergie optimiste

Malo' a su s'imposer sur la scène musicale française. Pour ce morceau, il s'est associé à Tibz, chanteur pop-folk, et Hugo Lab, collaborateur de Zaz et Jennifer. Ensemble, ils ont créé une chanson dynamique et pleine de fraîcheur, idéale pour la transition vers des jours plus ensoleillés.

Meilleurs qu'hier est un appel à profiter de chaque instant. Avec ce titre, Malo' continue d'explorer un univers musical entre pop et chanson française. Un nouvel album et une tournée sont déjà en préparation pour aller plus loin dans cette aventure.