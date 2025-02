Manche. FDSEA et JA restent majoritaires à la Chambre d'agriculture

Pas de bouleversement après les élections à la Chambre d'agriculture de la Manche.

13 sièges pour l'alliance FDSEA-JA avec 48,76% des voix

L'alliance de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) et des JA (Jeunes agriculteurs) reste la première force agricole du département avec 48,76% des voix et gagne 13 sièges. La Coordination rurale remporte 29,88% des voix et trois sièges, tandis que la Confédération paysanne obtient 21,37% des voix et deux sièges. La participation est faible à 38%. La Coordination rurale a effectué une large percée pour ces élections en remportant une majorité des voix dans 14 départements et un record dans son fief du Lot-et-Garonne, avec près de 70%.

Ces résultats sont provisoires, dans l'attente des résultats officiels publiés par le Ministère de l'agriculture. L'élection du nouveau bureau à la Chambre d'agriculture de la Manche se déroulera le 5 mars.