Manche. Dissolution de l'Assemblée nationale : les lois agricoles stoppées nettes

Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale au terme des élections européennes, les travaux à l'assemblée sont désormais suspendus alors que des lois au profit de l'agriculture devaient être discutées et votées après les manifestations des agriculteurs en début d'année.

Et cet arrêt brutal est un problème pour le monde agricole. Pascal Ferey, président de la Chambre d'agriculture de la Manche, s'exprimait ce lundi 17 juin, sur Tendance Ouest.

Pascal Ferey Impossible de lire le son.

Les agriculteurs vont laisser l'expression de la démocratie se faire et verront à la rentrée quels seront les engagements que prendront le nouveau gouvernement et l'Assemblée nationale vis-à-vis du monde agricole, et personne n'exclut de reprendre les tracteurs pour manifester.