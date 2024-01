Manche. Colère des agriculteurs : opérations escargot sur la RN13 et la RN174

La colère des agriculteurs ne faiblit pas. De nouvelles opérations s'organisent ce mercredi 31 janvier dans la Manche. Deux opérations escargot sont organisées par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs. Sur la RN13, entre Carentan et Cherbourg, puis sur la RN174, entre Torigni-sur-Vire et Agneaux, où de longues files de tracteurs viendront ralentir sérieusement la circulation. Le départ est annoncé vers 10h.

Des perturbations aussi sur l'A84

Sur l'A84, dans le sud-Manche, le blocus organisé par la Coordination rurale se prolonge, l'autoroute est fermée à la circulation entre Poilley et Saint-James. Dans l'Hexagone, 120 points de blocage sont recensés, avec 12 000 agriculteurs mobilisés, avec plus de 6 000 tracteurs.