Rouen. Une exposition sur Corneille, Flaubert, Maeterlinck et… la Normandie

Le musée Flaubert de Rouen questionne dans une exposition à découvrir jusqu'au 1er juin le rapport de l'écrivain à l'espace qu'il habite à travers trois auteurs : Corneille, Flaubert et Maeterlinck, qui ont tous trouvé leur inspiration en Normandie. L'exposition "Le Génie des lieux" évoque les maisons d'écrivain transformées en lieux de mémoire, comme la maison des champs de Pierre Corneille à Petit-Couronne ouverte au public en 1879, l'une des premières habitations labellisée "Maisons des illustres" à ouvrir ses portes en France. La scénographie permet de reconstituer l'environnement de ces auteurs, notamment le cabinet de travail de Gustave Flaubert à Croisset. Cette exposition très riche bénéficie de pièces d'archives provenant de la bibliothèque Villon ou du musée de la littérature de Bruxelles, de prêts de collections particulières et expose surtout pour la première fois le précieux manuscrit de Novembre, écrit de jeunesse de Flaubert, acquis par la Réunion des musées métropolitains en 2022 et composé dans sa maison natale.

Pratique. Jusqu'au 1er juin. Musée Flaubert à Rouen. Entrée libre ou 5€ en visite guidée.