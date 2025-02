Podcast Influenceurs normands. Gaulthier Lenôtre : "Je raconte la destinée exceptionnelle de Normands"

Gaulthier Lenôtre passe derrière notre micro pour le deuxième épisode de notre podcast Influenceurs normands. Très engagé pour la défense des couleurs de la Normandie, Gaulthier Lenôtre met en lumière des personnages méconnus de notre région avec son podcast "Histoires de Normands !". Il est à écouter dès maintenant sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !

Comment vous est venue l'idée de ce podcast ?

"Durant toute ma jeunesse j'ai été bercé par l'histoire normande. Je jouais dans un son et lumière sur l'histoire de la région, dans la peau de Guillaume Le Conquérant, d'un Viking… Je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est ce qui m'a motivé à créer cette série de podcasts. On m'a dit quand j'étais jeune : 'Apprendre c'est transmettre', et c'est ce que j'ai à cœur de faire."

Quel est le concept ?

"L'idée est de raconter la destinée exceptionnelle de Normands, qui ont écrit à leur manière l'histoire de notre société, mais qui aujourd'hui sont méconnus, oubliés. On connaît Guillaume Le Conquérant, Charlotte Corday, mais beaucoup moins Henry de La Vaulx par exemple, Normand et père fondateur de l'aéronautisme mondial. Je fais des formats longs sur les plateformes de streaming, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux, où il y a une forte demande de ce type de contenu, et j'y poste différents formats."

Quels sont les retours ?

"Il y a une forte demande des jeunes, qui souhaitent mieux connaître leur région. Je suis très écouté chez les 25-30 ans. Je souhaite surtout les toucher eux. De moins en moins de jeunes sont sensibles à cet héritage normand. Le risque, c'est que toute notre magnifique histoire se perde, et tombe dans l'oubli…"

Disponible sur les plateformes de streaming, sur Instagram - @histoires_de_normands - et sur TikTok avec @histoiresdenormands.