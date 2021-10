Calvados : les Blainvillais font leur cinéma

Cette initiative vise à "réunir la population autour d’un défi". Futurs acteurs et figurants se sont succédé et ont pu rencontrer le réalisateur Anthony Gandais. Ce projet multigénérationnel fait intervenir tous les habitants qui pourront aider l’équipe technique ou mettre à disposition leur maison pour servir de décor.

Les enfants des écoles de la ville participeront à la création des pièces de puzzle nécessaires à la scène finale. Celle-ci fera intervenir 1.000 personnes pour créer le plus grand puzzle du monde. Les organisateurs se réjouissent d’un "projet atypique qui a pris son envol" et dont le but est de créer du lien social. Le tournage aura lieu de février à avril 2013. Le film sera présenté le 8 juin puis dans plusieurs festivals en France.