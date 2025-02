Société. Les Normands sont-ils inhospitaliers ? Ce que dit l'étude sur les villes les moins chaleureuses de France

Dans un classement Preply sur les villes les plus chaleureuses, la Normandie – représentée par Le Havre – décroche une place sur le podium… mais du mauvais côté. Si ce classement ne résume évidemment pas toute la région, il révèle tout de même une perception tenace : les Normands seraient-ils plus réservés que la moyenne ? Une réputation qui colle à la peau de la région et qui mérite d'être explorée.

Un classement qui fait grincer des dents

Le Havre, avec son architecture moderne et son grand port industriel, est souvent perçu comme une ville de passage. Contrairement à des villes du sud où les salutations sont spontanées et les discussions s'éternisent sur les terrasses, ici, on va droit au but. Cette atmosphère plus réservée s'explique aussi par une population plus hétérogène, marquée par une forte mobilité professionnelle.

L'étude révèle que 25% des habitants du Havre ne manifestent pas spontanément de signe d'affection envers des inconnus. Un chiffre qui contraste avec des villes comme Marseille ou Nantes, où l'ambiance semble plus chaleureuse.

Et pour enfoncer le clou… Aucune ville normande ne vient sauver la mise.

Une ville mal aimée, à tort ?

Soyons honnêtes : Le Havre traîne une vieille réputation de ville "grise" et austère. Mais ces dernières années, elle a su se réinventer avec des projets culturels et urbains ambitieux. L'été, les quais et la plage s'animent, et l'on croise des Havrais bien plus enclins à l'échange.

L'autre point à nuancer, c'est que réservé ne signifie pas froid. Ici, on ne distribue pas des "mon chéri" à tout-va comme à Toulouse, mais une fois le premier contact passé, les relations peuvent être profondes et sincères.

Une chaleur à découvrir

Plutôt que de voir ce classement comme une fatalité, peut-être est-ce l'occasion de redécouvrir Le Havre sous un autre angle ? Entre les bars en bord de mer, les festivals et la solidarité locale, la chaleur humaine est bien présente. Il suffit juste de creuser un peu !