L’École de Management de Caen va gagner 2 000 m2

Son effectif a presque doublé en cinq ans d’où la construction, dès janvier 2014, d’un tout nouveau bâtiment. "C’est la progression de l’école qui justifie un tel agrandissement", explique Jean-Guy Bernard, le directeur général.

L’extension, de 1.700 à 2.000 m2, sera construite "sur piliers" au-dessus du parking qui fait face à l’entrée actuelle de l’école, afin de réduire le moins possible l’offre de stationnement déjà très limitée dans le secteur.

Un chantier à 4 millions d’euros

"Il s’agit de donner de l’air dans les bureaux et les salles de classe. Si l’effectif des élèves a augmenté de façon importante, celui des personnels aussi. Nous sommes 185 permanents. Nous serons 190 au 1er janvier", souligne M.Bernard. L’École de Management ne pourra plus s’agrandir, après ce chantier, faute de place disponible. Si le développement de l’établissement supérieur devait se poursuivre, il ne resterait plus que la solution du déménagement. Le financement de l’extension vient en tout cas d’être bouclé.

Coût du chantier estimé : 4 millions d’euros assumés par la Région (1 million), le Département (1 million), la Chambre de commerce et d’industrie de Caen, propriétaire des locaux (1 million) et Caen la mer (500.000€). "L’agglomération nous prête également à taux zéro les derniers 500.000€", précise le directeur général. L’École de Management de Normandie avait déjà connu quatre phases d’agrandissement depuis sa création en 1987 : en 1991, 1996 puis en 2006 où 2.400m2 supplémentaires avaient été construits.

Photo : © Jean Richard de Vesvrotte