[Photos + vidéo] Normandie. Miam ! Le championnat de France du dessert fait escale au Havre

"On ne voit pas le temps passer !" Maxime Zilberman peut enfin souffler : après trois heures d'épreuve, il vient "d'envoyer" le plat qu'il défend au championnat de France du dessert. Cet élève de l'IFEC de Caen était le seul Normand qualifié en finale régionale Nord "junior" de ce concours culinaire.

C'est le lycée Jules Lecesne du Havre qui accueillait la compétition, jeudi 30 janvier. Organisée depuis 51 ans par la filière sucre, elle se déroule en deux temps : après les jeunes en formation le matin, place aux professionnels, l'après-midi.

Les candidats avaient trois heures pour concocter dix assiettes du dessert de leur choix.

Trois heures pour dresser dix assiettes

Chez les juniors, six candidats étaient en lice. Leur objectif : dresser dix assiettes d'une recette originale, de leur choix. Maxime, en alternance chez le chef caennais Yvan Vautier, a présenté "L'Illusion du goût", un dessert à base de citron et de feuilles de chocolat, où il joue sur les saveurs grâce à la baie du miracle, un fruit rouge qui transforme le goût acide en sucré. "Je m'entraîne chez moi depuis plusieurs mois, relate le jeune Normand, un brin déçu, j'aurais aimé avoir plus de temps, j'ai ressenti un gros coup de stress pendant la dernière heure, je n'ai pas pu finir mon dessert comme je le voulais."

C'est Jean-François Foucher, pâtissier reconnu de Cherbourg, qui préside le jury Nord.

"Méticuleux et passionnés"

C'est un jury d'experts, présidé par le pâtissier Jean-François Foucher, qui départage les candidats. "Tout rentre en compte : le visuel, la manière de travailler, proprement, sans pertes, avec des contenants recyclables, et bien sûr la dégustation, c'est essentiel, précise l'artisan, basé à Cherbourg. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça à leur âge." Le pâtissier, satisfait de voir "de belles choses", poursuit : "Ils sont méticuleux, passionnés, c'est magnifique de voir qu'il y a une relève qui arrive !"

Maëlis Lanier, élève au lycée des métiers de Bazeilles, dans les Ardennes, a impressionné le jury par son superbe dressage.

S'il ne présentait pas de candidat cette année, le lycée Jules Lecesne était représenté par les secondes en bac pro Métiers de l'hôtellerie et de la restauration (MHR), en charge du service.

Maëlis Lanier, lycée des métiers de Bazeilles (Ardennes), en catégorie Juniors, et Amandine Mériot, BTF Restaurant (Bio Tea Full), Fleury-Mérogis (Essonne), en catégorie Professionnels, ont remporté leur place pour la finale nationale. Elles auront l'honneur de représenter la région Nord les 2 et 3 avril, au lycée des métiers Louis Guilloux de Rennes.