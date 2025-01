Aéroport de Caen-Carpiquet. Voici à quoi va ressembler la prochaine aérogare

L'accueil du public n'est pas toujours optimal à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Avant d'embarquer, les passagers sont parfois obligés d'attendre sous des barnums, subissant souvent le froid, le vent, et la pluie. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. A partir du mois de septembre 2026, des travaux seront lancés pour construire une nouvelle aérogare, avec une surface supplémentaire de 2 175m2.

Un meilleur accueil pour plus de trafic ?

Le bâtiment déjà existant ne servira plus qu'à accueillir les passagers qui ont atterri sur le tarmac de Caen-Carpiquet. C'est AIA qui a remporté le concours d'architecte, alors que le permis de construire sera déposé au mois d'avril prochain. Le chantier se déroulera sur plus d'un an, pour une livraison estimé en décembre 2027.

Le projet coûte au total 7,08M€ hors taxes. Alliance, le futur exploitant de l'aéroport, pourra en bénéficier pour faire évoluer l'activité de la plateforme. De nombreux projets, y compris de nouvelles destinations, sont déjà dans les tuyaux…

