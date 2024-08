Caen-Carpiquet. A l'aéroport, avant les décollages, un travail invisible mais indispensable

L'aéroport de Caen-Carpiquet a rouvert ses portes vendredi 19 avril après des travaux sur la piste. Alors que les beaux jours se profilent, les voyageurs affluent progressivement pour se rendre dans les différentes destinations. Cette année, 11 destinations sont proposées depuis Caen et en vol direct. Il est possible de s'envoler pour la Corse - Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari - mais aussi pour le sud de la France, avec des trajets vers Lyon, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. L'aéroport propose également deux nouvelles destinations outre-Manche : l'Irlande avec le comté de Kerry et prochainement Southampton, au sud de l'Angleterre. En pleine saison, "on peut atteindre six ou sept vols par jour", indique l'équipe de l'aéroport.

Un aéroport à taille humaine

Quotidiennement, "45 agents, en dehors du service de sûreté, travaillent au sein de l'aéroport", bien loin de la fourmilière d'un aéroport comme celui de Roissy-Charles de Gaulle. "On retrouve des agents administratifs, des agents d'escale pour accueillir les voyageurs et des agents de piste, pour s'occuper des avions et tout ce qu'il se passe autour." Pour les grandes destinations européennes - Espagne, Grèce, Portugal... - l'équipe de l'aéroport rappelle qu'il est "toujours possible de partir de Deauville ou de Caen en profitant d'une escale à Lyon par exemple".