Yvetot. Le Salon de l'habitat démarre vendredi

Vendredi 31 janvier, la salle du Vieux Moulin à Yvetot accueille le Salon de l'habitat, de la décoration et de l'immobilier dès 14h, jusqu'au dimanche 2 février, 19h. Si vous avez des projets pour votre maison ou si vous cherchez de nouvelles idées pour aménager votre intérieur ou votre extérieur, ne manquez pas ce rendez-vous habitat au cœur de la Seine-Maritime, un événement incontournable pour tous les passionnés de l'habitat et de la décoration.

Une source d'inspiration pour tous vos projets d'habitat

Avec une cinquantaine d'exposants répartis sur 800m², cet événement rassemble des milliers de visiteurs qui retrouvent, sur place, les meilleurs professionnels locaux spécialisés dans différents secteurs : construction et rénovation, aménagement intérieur et extérieur, décoration, énergies renouvelables, et bien plus encore.

Que vous soyez à la recherche d'inspirations, d'innovations ou d'experts pour concrétiser vos projets, ce salon vous propose des solutions adaptées à vos envies et besoins. C'est une occasion unique de rencontrer des professionnels locaux et de découvrir leur savoir-faire. Vous y trouverez des idées pratiques et originales, des conseils personnalisés et des innovations qui feront la différence dans vos projets. Durant ces trois jours, laissez-vous guider par des démonstrations captivantes, des idées créatives et des échanges enrichissants avec des experts passionnés.

Un moment convivial et gourmand

Un grand tirage au sort est organisé sur place. Vous pourrez tenter votre chance et remporter de nombreux lots mis en jeu par les exposants présents sur le salon, comme un climatiseur d'une valeur de 700€.

Pour les plus gourmands, vous pourrez profiter d'un moment de détente avec le food-truck local, La Mangeoire, présent sur place samedi et dimanche midi. Au menu : des plats savoureux dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Aymeric Taratte, gérant de ID'EXPO, société d'organisation d'événements professionnels, nous détaille le programme de cet événement :

Pratique. Evénement gratuit.