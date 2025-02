5 ans du réseau NOMAD. Pendant cinq jours seulement, les billets sont à partir de 5€ depuis la Normandie !

Le réseau NOMAD souffle ses cinq bougies, et pour l'occasion, la SNCF vous fait un cadeau de taille. Du 5 au 9 février, vous pouvez réserver des billets entre 5€ et 15€ pour voyager partout en Normandie, et même jusqu'à Paris.

C'est une offre exclusive pour célébrer les cinq ans du réseau NOMAD, et croyez-nous, il n'y en aura pas pour tout le monde.

Comment ça marche ?

Billets à 5€ : Pour voyager en Normandie, c'est l'occasion rêvée de prendre le train pour des trajets à prix mini.

Billets à 15€ : Et si vous avez envie de faire un petit tour à Paris, vous pourrez prendre votre billet pour seulement 15€. Pas mal, non ?

Réservation rapide : Ces billets sont en vente uniquement du 5 au 9 février, alors ne perdez pas de temps et réservez dès maintenant !

Pourquoi vous devez absolument en profiter ?

Des prix imbattables : 5€ pour aller à Rouen ou Caen, et 15€ pour Paris, c'est une offre qu'on ne voit pas tous les jours !

Un cadeau pour les cinq ans : La SNCF célèbre son réseau NOMAD, et vous êtes les grands gagnants avec cette offre de folie.

Voyager à prix réduit : Pas besoin de casser votre tirelire pour voyager en train, c'est le moment de planifier vos prochaines escapades.

Attention, les places partent vite !

Avec 55 000 billets disponibles, il va falloir être rapide pour profiter de cette offre. Les billets sont disponibles du 5 au 9 février, alors ne perdez pas une seconde et réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard !