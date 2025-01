Caen. La braderie s'accompagne d'ours polaires géants et de pingouins

A Caen, l'hiver est synonyme de basses températures, de boissons chaudes, de plaid, mais aussi de… grande braderie ! La braderie d'hiver fait partie des multiples événements proposés par les Vitrines de Caen, la Fédération des associations des commerçants caennais.

Depuis maintenant quatre ans, elle organise un week-end hivernal alliant petits prix et animations. Cette année, l'événement aura lieu vendredi 31 janvier et samedi 1er février, de 9h à 19h. C'est le moment idéal pour profiter de l'ambiance festive du centre-ville mais aussi pour faire un peu de shopping !

La grande braderie d'hiver des Vitrines de Caen aura lieu les 31 janvier et 1er février dans le centre-ville. - Les Vitrines de Caen

Un village de glace

De nombreuses animations sont organisées autour d'une thématique hivernale : l'âge de glace ! De 11h à 19h, un village de glace sera même installé sur la place de la République, de quoi amuser petits et grands ! Vous pourriez y rencontrer ses habitants, des ours polaires géants, des pingouins et même un yéti ! N'hésitez pas à aller leur faire un câlin ou à leur demander quelques photos souvenirs : on ne croise pas un yéti tous les jours !

Après un été marqué par les Jeux olympiques de Paris 2024, la braderie vous donnera un avant-goût des Jeux d'hiver de 2026. Petits et grands pourront en effet participer à un ensemble de jeux sportifs. Curling, baby-foot version hockey ou bowling : il y en aura pour toute la famille !

Le plein de bonnes affaires !

Mais il est aussi possible de se faire plaisir en craquant pour quelques articles… Pour l'occasion, ce sont des centaines de commerçants, marchands sédentaires ou commerces déjà implantés, qui se réuniront dans le centre-ville caennais. Rue Saint-Pierre, de Strasbourg, de Bras, Ecuyère, et bien d'autres : les habitants pourront se balader dans l'hyper centre pour dénicher des pépites tout en soutenant les commerçants locaux.

En effet, la braderie tombant le dernier week-end des soldes d'hiver, il faut s'attendre à des promotions complètement givrées ! Côté articles, la sélection sera variée : vêtements, décorations, jouets, produits alimentaires… Tout le monde y trouvera son compte !

Pratique. Infos : vitrines-caen.fr