Caen. La chasse aux bonbons est ouverte chez les commerçants du centre-ville

Samedi 26 octobre, ce sont les vacances scolaires ! A cette occasion, l'association des commerçants du centre-ville, les Vitrines de Caen, propose une chasse aux bonbons.

Les Vitrines de Caen en action

Les Vitrines animent des temps forts toute l'année, comme lors de ces vacances d'automne. "Nous organisons une dizaine d'animations à l'année, explique Pierre Delarue, chef de projets de l'association, notamment les braderies d'hiver et d'été ou le concours de pétanque avec les moufles." L'objectif est de dynamiser le centre-ville et de faire connaître Les Vitrines. Pour Pierre Delarue, toutes ces animations permettent aussi de "fédérer" les commerçants et les habitants.

La grande Chasse aux Bonbons

Durant les vacances, l'animation phare est la Chasse aux Bonbons. Il faudra déambuler dans le centre-ville et se rendre chez les commerçants adhérents. "La chasse est ouverte !", s'amuse Pierre Delarue. N'hésitez pas à venir déguisé. C'est l'occasion de faire de belles photos, et de récolter plus de douceurs.

Une journée festive

En plus de la Chasse aux Bonbons, un jeu de piste est proposé par Petits Meurtres Entre Amis : "Il faudra répondre à des énigmes à travers un parcours de cinq commerçants", explique le chargé de projets. L'année dernière, ce sont 2 000 personnes qui ont participé à ce jeu grandeur nature ! Mais ce n'est pas tout, la place Bouchard sera aussi investie, de 14h à 18h, avec différentes activités. On note un stand de maquillage animé par Cotilux et des étudiantes du BTS Esthétique, des jeux de société, ou encore des déambulations d'échassiers. Vous pourrez aussi goûter sur place à des donuts, crêpes, gaufres ou cookies au choix !

En plus des bonbons et des souvenirs, vous aurez peut-être l'occasion de repartir avec des lots. Trois chanceux auront la chance de recevoir des cartes cadeaux de 30 euros dans les commerces adhérents, dans le cadre d'un concours de dessins et de photos. Pour participer, rendez-vous sur les réseaux sociaux des Vitrines de Caen (Facebook et Instagram).