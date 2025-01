Caen. Marion Joffle décroche huit médailles aux championnats du monde en eaux glacées

C'est une nouvelle pluie de médailles pour celle que l'on surnomme le pingouin souriant. La Caennaise Marion Joffle a participé du lundi 13 au dimanche 19 janvier aux championnats du monde de nage en eaux glacées, qui se sont tenus à Molveno, "un petit village perché au cœur des Alpes italiennes". Elle en revient avec la bagatelle de huit médailles, dont cinq en individuel.

Une eau à 1 degré

Elle est désormais triple championne du monde 25-29 ans en 500m nage libre, 50m brasse et 50m papillon, mais aussi vice-championne en 1 000m nage libre et 100m papillon. A cela, il faut ajouter un titre de vice-championne du monde en toute catégorie en 50m papillon. Enfin, elle est doublement médaillée de bronze en relais 4x50m nage libre, et 4x250m nage libre. Le tout dans une eau à 1 degré !

La nageuse née à Flers, dans l'Orne, se prépare désormais pour d'autres objectifs. Elle sera dimanche à Hermanville-sur-Mer, dans le Calvados, pour la première édition de la Sword Cold Swimming.

