Les Forces vives du territoire. Le Rouen Métropole Basket vous invite à construire ensemble l'avenir de la Normandie

Sous l'impulsion d'Yvan Gueuder, président du Rouen Métropole Basket, et de Patrice Bégay, ancien cadre de Bpifrance, l'initiative "Forces vives du territoire" mettra en lumière, mardi 4 février, le rôle du sport comme moteur de collaboration entre entreprises et territoires. Plus de 1 000 décideurs et entrepreneurs normands vont se réunir à Rouen pour échanger sur les grands enjeux économiques actuels. Et en plus, c'est gratuit !

Un programme riche et inspirant

L'événement s'articule autour de quatre temps forts :

• Conférences thématiques : des experts exploreront les défis économiques et sociaux majeurs.

• Interventions de personnalités : une quinzaine de figures influentes partageront leur vision, parmi lesquelles :

David Douillet , champion olympique et entrepreneur.

, champion olympique et entrepreneur. Samuel Tual , président d'Actual Group.

, président d'Actual Group. Léa Lassarat , fondatrice du réseau Femmes & Challenges.

, fondatrice du réseau Femmes & Challenges. Mehdi Houas, président de Talan.

• Moment de réseautage : un cocktail pour favoriser les échanges et les collaborations.

• Soirée sportive : assistez au match du RMB contre Poitiers Basket 86 à 20h.

Inscrivez-vous dès maintenant

L'accès à cet événement est gratuit, mais le nombre de places est limité. Inscription obligatoire via le lien suivant : Inscription - Les Forces vives du territoire.

• Date : mardi 4 février 2025

• Heure : 16h30

• Lieu : Kindarena, Rouen

Pour plus d'informations, contactez Julien Alonso : julien.alonso@rmbasket.fr / 06 59 46 77 98.